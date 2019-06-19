Голландский прокурор отказался назвать экспертов, изучавших сбившую Боинг украинскую ракету

Квалификация, имена и выводы экспертов, отвергших причастность украинской ракеты к поражению Боинга МН 17 в 2014 году, будут озвучены только во время заседания суда в 2020 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в ходе пресс-конференции в голландском Утрехте по промежуточным итогам расследования авиакатастрофы заявил глава центрального департамента уголовных расследований Национальной полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен.

Напомним, данные об украинской принадлежности ракеты, сбившей Боинг, следствию предоставило Минобороны РФ.

«Как вы собираетесь опровергнуть информацию, что эта установка принадлежит украинской армии с 1986 года? Вы получили радарные данные от Российской Федерации, которые анализировались двумя экспертами. Они сказали, что не нашли никакой практический пользы от этих данных. Не могли бы вы сказать, что это были за эксперты, какую организацию они представляют, опыт, квалификацию, которую они имеют, дать конкретную информацию на эту тему», – спросила Паулиссена присутствовавшая на пресс-конференции российская журналистка.

Глава департамента расследований Нидерландов предпочёл уйти от ответа.

«Мы видели информацию от Российской Федерации о ракете, документацию на нее, мы видели радарные данные, мы изучили их, мы делали это в рамках нашего голландского расследования. Эта информация была недостаточно четкой, чтобы можно было делать выводы о том, откуда пусковая установка, что за установка, и так далее. Мы имеем информацию о том, что произошел пуск, о результатах пуска, и наши эксперты с этим работают. Мы абсолютно полагаемся на отчет наших экспертов», – оправдался Паулиссен и добавил, что вопрос об экспертах, отвергших доказательства Минобороны РФ, – «слишком конкретный».

«Я думаю, это на данный момент слишком конкретный вопрос. Я бы не стал говорить. По нашей системе, те эксперты, которые дают свою информацию и выводы, они будут озвучены в отчете, который увидит судья во время суда», – приводит «ПолитНавигатор» ответ главного голландского следователя.

Напомним, сегодня на пресс-конференции по промежуточным итогам расследования крушения малазийского Боинга в небе над зоной конфликта в Донбассе генпрокурор Нидерландов Фред Вестербек обвинил в крушении самолёта и объявил в розыск россиян – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинского гражданина Леонида Харченко.

Ранее Минобороны РФ представило голландскому следствию данные о том, что сбившая Боинг ракета «Бук» советского производства с 80-х годов находилась на территории воинской части, дислоцированной во Львовской области Украины, а военнослужащие этой части вместе с техникой были направлены в зону АТО в Донбассе.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 19.06.19

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