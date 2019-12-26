В Нидерландах переполох: Киев вывел украинских прокуроров из следственной группы по MH-17

Генеральная прокуратура Украины уволила своих представителей, входивших в международную следственную группу (JIT), которая занимается расследованием крушения малазийского «Боинга» над Донбассом в 2014 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган.

По её словам, глава JIT из Нидерландов шокирован, а новая генпрокуратура при президенте Зеленском откровенно «сливает» следствие по крушению рейса MH-17.

«Прокуроров, входивших в международную следственную группу, уволили! Еще раз: уволен руководитель следственной группы по МН17 от Украины и единственный прокурор от Украины. Эту информацию я получила от коллег из ... Нидерландов», – негодует Сарган.

«Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель ... Что мы, наконец, имеем? Есть открытое желание со стороны руководства ГПУ «слить» следствие по МН17», – подчеркнула пресс-секретарь Луценко.

Напомним, ранее депутаты парламента Нидерландов единогласно проголосовали за требование к правительству страны в полном объёме расследовать причастность Украины к катастрофе рейса МН-17 в небе над Донбассом.

В первую очередь депутатов интересует детальное выяснение причин, по которым Украина не закрыла своё воздушное пространство над зоной военного конфликта.

Недавно правительство Нидерландов в лице министра иностранных дел страны Стефа Блока было вынуждено под давлением парламента впервые обратиться к России за предоставлением материалов, свидетельствующих о нарушении Украиной международных воздушных правил в день крушения пассажирского лайнера.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.12.19

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