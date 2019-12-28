Госкино Украины снимет «документальный фильм» о сбивающем Боинг «российском Буке»

Госкино Украины на деньги государственного бюджета снимет фильм «Железные бабочки» о катастрофе малайзийского Боинга рейса MH-17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Договор подписан с общественной организацией «Творческое объединение «Вавилон'13». Госкино Украины оплатит 54% бюджета киноленты на сумму 2,3 млн гривен (около 90 тысяч долларов).

Автор сценария и режиссёр фильма – Роман Любый. Продюсерами выступили Владимир Тихий и Андрей Котляр.

«Железные бабочки – шрапнель ракеты «Бук», которой россияне летом 2014 года убили 298 пассажиров малайзийского рейса МН17, сбив самолет в небе над Донбассом. Мы думали, это конец войны. Все увидели, что российско-украинский конфликт касается всего мира. Однако информационная война запутывает этот случай. Вместо того, чтобы распутать его, фильм без эмоций исследует процесс», – приводит «Иносми» перевод сообщения украинского Госкино.

Релиз «документального фильма» выйдет на Украине в 2020 году.

В российской блогосфере планы официального Киева и украинских «киношников» уже назвали «запредельным цинизмом».

По мнению экспертов, снимать фактически игровой фильм с обвинениями России в крушении Боинга в тот момент, когда парламент и МИД Нидерладов запросили у Москвы материалы о роли Украины в этом инциденте, является спешной попыткой Киева сбить с толку общественное мнение.

Как сообщал «Новый День», накануне Генеральная прокуратура Украины уволила своих представителей, входивших в международную следственную группу (JIT), которая занимается расследованием крушения малазийского «Боинга» над Донбассом в 2014 году.

Напомним, ранее депутаты парламента Нидерландов единогласно проголосовали за требование к правительству страны в полном объёме расследовать причастность Украины к катастрофе рейса МН-17.

В первую очередь депутатов интересует детальное выяснение причин, по которым Украина не закрыла своё воздушное пространство над зоной военного конфликта.

Недавно правительство Нидерландов в лице министра иностранных дел страны Стефа Блока было вынуждено под давлением парламента впервые обратиться к России за предоставлением материалов, свидетельствующих о нарушении Украиной международных воздушных правил в день крушения пассажирского лайнера.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.12.19

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