Глава МИД Украины обсудил «поведение России» с голландским коллегой

Министры иностранных дел Украины и Нидерландов Вадим Пристайко и Стеф Блок обсудили по телефону популярные на Украине антироссийские темы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый день», об этом у себя в Твиттере написал глава МИД Украины.

Министры поговорили о Донбассе, малазийском Боинге, санкциях и газопроводе «Северный поток – 2».

«Состоялось углубленное обсуждение с голландским министром Блоком ситуации на востоке Украины, санкций ЕС, «Nordstream2», а также продолжающейся подготовки к первому судебному разбирательству по MH17 в Гааге», – написал Пристайко.

Напомним, суд над «подозреваемыми в причастности» к крушению малайзийского Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом начнётся 9 марта 2020 года в Гааге.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.01.20

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