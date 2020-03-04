Кремль: Суд по МН17 в Нидерландах будет основан на необъективном расследовании

В Кремле проанализируют решение голландского суда по крушению малазийского Боинга в небе над Донбассом в 2014 году, однако предупреждают, что предварительное расследование Совместной следственной группы было необъективным.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы всегда подвергали сомнению объективность работы следственной группы, поскольку мы были лишены возможности участвовать в ней», – цитирует Пескова ТАСС.

«Что касается решений суда, то мы не будем их предвосхищать, будем комментировать и анализировать то, что произойдет, насколько они будут аргументированы, подкреплены доказательствами», – отметил пресс-секретарь главы российского государства.

Напомним, судебный процесс над «подозреваемыми в причастности» к крушению Боинга MH17 должен начаться в Нидерландах 9 марта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 04.03.20

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