Постпред РФ при ОБСЕ назвал судилищем процесс по МН-17 в Нидерландах

Расследование Совместной следственной группы по делу о крушении малазийского Боинга в небе над Донбассом в 2014 году не было профессиональным и объективным. Соответственно, и суд в Нидерландах является исключительно политическим процессом.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Те судебные процедуры, которые запущены, – это скорее какое-то политическое судилище, которое не имеет никакого отношения к профессиональному расследованию... Мы прекрасно пониманием всю заангажированность участников этого расследования. Без России оно не имеет шансов на какие-то реальные перспективы», – подчеркнул постпред РФ.

«Дискуссия (в ОБСЕ) по инициативе голландской стороны показывает очень сильно политизированный подход целого ряда государств, в первую очередь, Соединенных Штатов, которые впрямую называют Россию вне зависимости от того, есть ли доказательства или нет, причастной к этой трагедии», – цитирует Лукашевича ТАСС.

«Россия внесла свою лепту, и мы четко подтвердили обязательства по соответствующей резолюции СБ ООН взаимодействовать (со следствием) с тем, чтобы узнать правду. Это была действительно страшная трагедия, которую необходимо расследовать вне политического контекста, расследовать профессионально и глубоко», – добавил российский дипломат.

Напомним, в Кремле ранее подчеркнули, что суд по МН17 в Нидерландах будет основан на необъективном расследовании.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы всегда подвергали сомнению объективность работы следственной группы, поскольку мы были лишены возможности участвовать в ней...

Что касается решений суда, то мы не будем их предвосхищать, будем комментировать и анализировать то, что произойдет, насколько они будут аргументированы, подкреплены доказательствами», – отметил пресс-секретарь главы российского государства.

Судебный процесс над «подозреваемыми в причастности» к крушению Боинга MH17 стартовал 9 марта.

Симферополь, Валентин Карамазов

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