Киев прокомментировал начало суда в Нидерландах по делу МН17

Президент Украины Владимир Зеленский считает «высококлассной» проведённую следователями работу по сбору доказательств о виновных в крушении малазийского Боинга рейса МН17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День» об этом он написал на своей странице в Твиттере.

Зеленский также уверен, что начавшийся сегодня в Нидерландах суд по делу о сбитом Боинге «восстановит справедливость».

«Совместно с партнерами из Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов украинские специалисты провели высококлассную работу по сбору доказательств по делу МН17. 9 марта начнется рассмотрение дела в суде в Гааге. Верю, что справедливость будет установлена и виновные понесут ответственность за гибель 298 человек», – написал президент «Незалежной».

Симферополь, Март 08 (Новый День, Валентин Карамазов) – В свою очередь, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что суд, по его мнению, покончит с издевательством «над горем родных и близких» погибших пассажиров.

«Приветствую начало 9 марта в Нидерландах судебного разбирательства по делу MH17. Нужно поименно установить всю цепочку преступников, убивших 298 человек. Чтобы больше никто не мог, бросая фейковые теории, издеваться над горем родных и близких. Они имеют право на правду и справедливость», – написал Кулеба в Твиттере.

Между тем, в Москве уже заявили, что суд по МН17 в Нидерландах будет основан на необъективном расследовании.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы всегда подвергали сомнению объективность работы следственной группы, поскольку мы были лишены возможности участвовать в ней...

Что касается решений суда, то мы не будем их предвосхищать, будем комментировать и анализировать то, что произойдет, насколько они будут аргументированы, подкреплены доказательствами», – отметил пресс-секретарь главы российского государства.

Напомним, судебный процесс над «подозреваемыми в причастности» к крушению Боинга MH17 стартовал сегодня.

Симферополь, Валентин Карамазов

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