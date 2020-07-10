Нидерланды вызывают Россию в ЕСПЧ по делу MH17

Голландские власти нашли повод для вызова России в Европейский суд по правам человека. Москва должна объяснить «свою роль» в крушении малазийского лайнера Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о подаче иска объявило правительство Нидерландов.

«Правительство сегодня приняло решение вызвать Россию в ЕСПЧ в связи с ее ролью в уничтожении MH17», – говорится в сообщении.

При этом, кабинет министров Нидерландов собирается передать в ЕСПЧ «всю информацию» по катастрофе и приобщить к делу индивидуальные иски родственников пассажиров разбившегося лайнера.

Напомним, ранее постпред РФ при ОБСЕ назвал судилищем проходящий в Нидерландах процесс по МН-17.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.07.20

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