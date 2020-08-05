Москва получила от ЕСПЧ уведомление об иске Нидерландов по делу MH17

Европейский суд по правам человека направил России уведомление в связи с подачей иска против России со стороны Нидерландов по делу о катастрофе Боинга рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в министерстве юстиции РФ.

«Минюстом России получено официальное уведомление Европейского суда по правам человека от 15.07.2020 о подаче Королевством Нидерланды межгосударственной жалобы против РФ в связи с катастрофой рейса МН17. Судебный состав и процедура рассмотрения жалобы в ЕСПЧ в настоящее время не определены, какие-либо процессуальные сроки для властей РФ не установлены», – приводит ТАСС сообщение минюста.

Напомним, голландские власти подали иск против россиии в ЕСПЧ в начале июля. Кабинет министров Нидерландов заявил, что передаст в ЕСПЧ «всю информацию» по катастрофе и приобщит к делу индивидуальные иски родственников пассажиров разбившегося лайнера.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ назвал судилищем проходящий в Нидерландах процесс по МН-17.

Симферополь, Валентин Карамазов

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