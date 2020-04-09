Украина обещает преследовать Россию за крушение Боинга рейса MH17

Россия виновна в «финансировании террористов в Донбассе», которые «сбили» малазийский Боинг в 2014 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такое заявление сделал МИД Украины после закрытых консультаций в Совбезе ООН по делу MH17.

Отметим, что после заседания западные страны вновь обрушились на Москву с обвинениями, потребовав от неё «в полной мере сотрудничать со следствием» и перестать «распространять дезинформацию».

Не осталась в стороне и Украина.

«Со своей стороны МИД Украины продолжит работу, направленную на привлечение Российской Федерации к ответственности за нарушение Конвенции о предотвращении финансирования терроризма», – сообщили в пресс-службе министерства и добавили, что «чудовищное преступление совершено при непосредственной поддержке России».

Напомним, ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что расследование Совместной следственной группы по делу о крушении малазийского Боинга в небе над Донбассом в 2014 году не было профессиональным и объективным. Соответственно, и суд в Нидерландах является исключительно политическим процессом.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.04.20

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