Разведка Нидерландов: Малайзийский Боинг MH17 не мог быть сбит комплексом «Бук»

Малайзийский Боинг MH17 не мог быть сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук»: борт летел за пределами досягаемости всех установленных и действующих украинских и российских систем 9K37M1 Buk M1. Об этом заявили голландские журналисты со ссылкой на военную разведку Нидерландов.

Как ранее сообщал «Новый День», самолет «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, находились 298 человек (196 из них – подданные Нидерландов) – все они погибли. В расследовании инцидента приняли участие следователи из Нидерландов, Австралии, Бельгии и Малайзии. В мае 2018 года международная следственная группа выступила с докладом, в котором утверждалось, что ракета, сбившая авиалайнер, была доставлена на восток Украины из одной из российских воинских частей. На основании этих данных Нидерланды и Австралия официально признали Россию «ответственной за катастрофу». В Москве выводы следственной группы отвергли. МИД РФ назвал обвинения «абсолютно голословными».

19 июня 2019 года совместная следственная группа по промежуточным итогам расследования крушения малазийского «Боинга» в Донецкой области обвинила в крушении самолета и объявила в международный розыск россиян – Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинского гражданина Леонида Харченко.

В сентябре минувшего года немецкий частный сыщик Йозеф Реш, занимавшийся расследованием крушения малайзийского лайнера с 2014 года, заявил, что ему известны имена лиц, ответственных за трагедию, а также у него имеются данные с американских спутников, которые проливают свет на катастрофу. Сыщик отмечал, что международное следствие игнорирует эти сведения. А в октябре депутаты парламента Нидерландов единогласно проголосовали за требование к правительству страны в полном объёме расследовать причастность Украины к катастрофе рейса МН-17 в небе над Донбассом.

И теперь журналисты выложили на независимой платформе Bonanza Media документы, подтверждающие, что основная версия следствия не имеет под собой оснований. Опубликованные документы прилагались к письму военной разведки Нидерландов государственному прокурору в Национальной прокуратуре по борьбе с терроризмом. На основании источников, которые признаны надежными, делается вывод: «Становится очевидным, что рейс MH17 летал за пределами диапазона всех установленных и действующих украинских и российских местоположений, где были развернуты системы 9K37M1 Buk M1».

Журналисты отмечают: письмо было отправлено 21 сентября 2016 года, то есть за неделю до пресс-конференции JIT 28 сентября 2016 года. «Это явный признак того, что только за ОДНУ НЕДЕЛЮ перед пресс-конференцией JIT не было информации из какого-либо надежного источника о том, что какой-либо российский «Бук-М1» пересек границу с Украиной в любой момент во время конфликта», – подчеркивает Макс ван дер Верфф, выступающий от имени Bonanza Media.

Среди прочего в письме содержатся показания жителя Украины, который заявил, что видел, как за несколько минут до крушения Боинга в небе кружили два истребителя. Потом раздался взрыв, и мужчина увидел, как падает пассажирский самолет. Эти показания опровергают утверждения Украины, что в день катастрофы военные самолеты в небо вообще не поднимались.

Еще один документ указывает на то, что австралийские специалисты, расследуя трагедию, анализировали не оригинальные фотографии, сделанные на месте крушения, а отредактированные изображения, взятые из соцсетей. Например, дата изменения ряда файлов предшествовала дате их создания.

Напомним, судебный процесс по факту крушения Боинга MH17 должен начаться в Нидерландах 9 марта.

Гаага, Игорь Юров

Гаага. Другие новости 18.02.20

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