ДНР: Решение голландских депутатов по малазийскому Боингу – приговор Украине

Обращение депутатов парламента Нидерландов с требованием к правительству страны изучить роль Украины в крушении малайзийского «Боинга-777» в небе над Донецкой областью в 2014 году – приведёт в конечном итоге к полному разоблачению киевского режима.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в комментарии общественному движению «Донецкая Республика» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, голландские парламентарии заявили о необходимости «дальнейшего изучения фактов», чтобы «внести ясность в вопрос закрытия воздушного пространства над Востоком Украины».

По мнению Пушилина, самое важное в этом то, что в итоге всё дело будет пристально и беспристрастно изучено.

«Оставим за скобками, почему на это понадобилось более пяти лет. В данном случае важна искренность намерений. Если она есть, то ответ на этот вопрос прирастет десятком других, из которых станет очевидно, что именно Украина должна стать фигурантом дела по раскрытию этого чудовищного преступления», – приводит «ПолитНавигатор» слова Пушилина.

Напомним, в начале сентября премьер Малайзии Махатхир Мохамад поставил под сомнение нейтральность международного расследования катастрофы рейса MH17 в Донбассе и призвал создать нейтральный орган с экспертами из разных стран для справедливого расследования крушения MH17.

Малайзийский премьер также высказал мнение, что обвинения в адрес России вызваны плохими отношениями Запада и Москвы и поиском виновного для страховых выплат.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 03.10.19

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