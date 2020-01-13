МИД Австрии ответил США по вопросу поставок газа в ЕС

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил с критикой по поводу санкции США в отношении «Северного потока – 2». «Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо», – заявил он в интервью газете Die Presse.

По его словам, газопровод обеспечит диверсификации энергоснабжения Европы и нисколько не ущемит интересы Украины. Он напомнил, что США не скрывают, что критика проекта основывается на экономических соображениях. Говоря о планах Вашингтона, связанных с поставками сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, Шалленберг отметил, что «у ЕС другие интересы».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о безусловной поддержке Германией проекта «Северный поток – 2» и необходимости доведения его до конца. По словам Меркель, это исключительно экономический проект, а экстерриториальные санкции США против газопровода неприемлемы.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что Россия достроит газопровод самостоятельно, без участия западных фирм, и обозначил сроки окончания строительства.

«Мы, безусловно, сможем достроить его самостоятельно, без помощи иностранных партнеров. Вопрос сроков – единственный, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Но надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает», – сообщил президент РФ.

Напомним, 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против «Северного потока-2». Ограничения направлены против европейских компаний-подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода. В результате швейцарская Allseas, прокладывавшая трубы по дну Балтийского моря, остановила работы и покинула акваторию.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.01.20

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