российское информационное агентство 18+

Горздрав 2.0

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 января 2020, 10:14 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

МИД Австрии ответил США по вопросу поставок газа в ЕС

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступил с критикой по поводу санкции США в отношении «Северного потока – 2». «Мы отвергаем экстерриториальное действие санкций. Это неприемлемо», – заявил он в интервью газете Die Presse.

По его словам, газопровод обеспечит диверсификации энергоснабжения Европы и нисколько не ущемит интересы Украины. Он напомнил, что США не скрывают, что критика проекта основывается на экономических соображениях. Говоря о планах Вашингтона, связанных с поставками сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз, Шалленберг отметил, что «у ЕС другие интересы».

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о безусловной поддержке Германией проекта «Северный поток – 2» и необходимости доведения его до конца. По словам Меркель, это исключительно экономический проект, а экстерриториальные санкции США против газопровода неприемлемы.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что Россия достроит газопровод самостоятельно, без участия западных фирм, и обозначил сроки окончания строительства.

«Мы, безусловно, сможем достроить его самостоятельно, без помощи иностранных партнеров. Вопрос сроков – единственный, который встает в этой связи. Безусловно, окончание строительства будет отодвинуто на несколько месяцев. Но надеюсь, что до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена и газопровод заработает», – сообщил президент РФ.

Напомним, 21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против «Северного потока-2». Ограничения направлены против европейских компаний-подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода. В результате швейцарская Allseas, прокладывавшая трубы по дну Балтийского моря, остановила работы и покинула акваторию.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.01.20

Семь стран не смогли купить право голоса в ООН. / В Дортмунде 14 тысяч человек эвакуировали из-за неразорвавшихся снарядов. / Асад и Путин предложат Трампу проделать в Сирии путь апостола Павла. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Миллер не сомневается, что «Северный поток-2» будет закончен

В Совфеде оценили политическую значимость запуска «Турецкого потока»

Козак понял, как ответить США и достроить «Северный поток – 2»

«Северный поток» нужнее: Нидерланды готовы признать вину Украины в крушении Боинга MH-17

США выдвинули ультиматум компаниям-подрядчикам газопровода «Северный поток-2»

Меркель и Путин договорились о скорейшей достройке «Северного потока – 2»

Метки / Нефть и газ

В Совфеде оценили политическую значимость запуска «Турецкого потока»

Конфликт США и Ирана резко повысил мировые цены на нефть

Белоруссия осталась без российской нефти

Цены на нефть выросли после признаний Пентагона в убийстве

Песков и Новак рассказали о мощностях для завершения «СП – 2»

России нечем достраивать «Северный поток – 2», заявил глава ОСК

Строившие «Северный поток – 2» суда Allseas покинули Балтику

США перекрыли «Северный поток – 2»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Германия, Европа, Нефть и газ, США,