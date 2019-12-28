США выдвинули ультиматум компаниям-подрядчикам газопровода «Северный поток-2»

США грозят санкциями компаниям-подрядчикам газопровода «Северный поток-2»: они должны полностью прекратить все работы над проектом до 20 января 2020 года.

«Намерение США заключается в том, чтобы остановить «Северный поток-2», – говорится в специальном разъяснении Госдепартамента, опубликованном накануне. – Связанные со строительством компании должны завершить работы в течение 30 дней».

Госсекретарь США Майкл Помпео представит в Конгресс США подробный список европейских компаний, проигнорировавших этот ультиматум. В Вашингтоне заявляют, что их действия направлены исключительно на диверсификацию энергетических поставок в Европу.

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против «Северного потока-2», напоминает «Российская газета». Ограничения направлены против европейских компаний-подрядчиков, участвующих в строительстве газопровода. В результате швейцарская Allseas, прокладывающая трубы по дну Балтийского моря, уже остановила работы.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 27.12.19

Черногория встретит самое грустное Рождество. / Скандал в Сербии: Wikileaks раскрыла данные о переговорах между США и оппозицией. / Президент Сербии пообещал помощь черногорским сербам. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»