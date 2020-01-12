Миллер не сомневается, что «Северный поток-2» будет закончен

«Газпром» не сомневается, что «Северный поток-2» будет достроен. Как рассказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия.1» глава российского газового гиганта Алексей Миллер, технологических препятствий для осуществления проекта без привлечения иностранных компаний на данный момент нет. Но завершение работ потребует несколько большего, чем изначально предполагалось, времени.

В том, что «Северный поток-2» будет закончен, не сомневается и президент Путин. Обсуждая данный проект накануне в Москве с канцлером Ангелой Меркель, глава РФ отметил стремление закончить все работы до конца текущего года. Возможно также, что «Северный поток-2» будет готов в первом квартале 2021 года.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 12.01.20

Асад и Путин предложат Трампу проделать в Сирии путь апостола Павла. / Директор Нафтогаза шокирован «специалистом Путиным». / Следующим шагом на пути к миру в Ливии должно стать освобождение незаконно удерживаемых ПНС россиян. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»