Судно для строительства «Северного потока – 2» вышло из Находки

Из порта Находки вышло судно-трубоукладчик «Академик Черский». Оно, по заверениям экспертов, будет достраивать газопровод «Северный поток – 2». Сейчас оно направилось в Сингапур, свидетельствует Vesselfinder. По данным изания, судно «Газпрома» сможет пришвартоваться в Сингапуре 22 февраля.

По словам эксперта Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, именно «Академик Черский» будет достраивать трубопровод на дне Балтики.

«Теоретически, есть риск, что какие-то вещи придется дорабатывать на месте, возможно, нужно будет что-то усовершенствовать. Но я не думаю, что это такое сложное задание, с которым не справится «Академик Черский». Он справится», ‒ высказался Митрахович в эфире Sputnik.

Как писал «Новый День», в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на будущий год. Он предусматривает санкции против «Северного потока – 2». В итоге швейцарская Allseas, которая вела прокладку трубопровода, прекратила работы, покинув акваторию Балтийского моря.

Ранее Handelsblatt соообщала, что США могут ввести в действие новый пакет санкций против «Северного потока – 2» уже в марте или феврале. По данным издания, санкции могут коснуться европейских компаний. «Газпром» в лице Алексея Миллера уже дал обещание, что проект будет закончен к концу текущего или первом квартале следующего года собственными силами РФ.

Находка, Иван Гридин

Находка. Другие новости 10.02.20

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