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Четверг, 23 апреля 2020, 09:47 мск

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Судно для завершения «Северного потока – 2» изменило курс и направилось в Шотландию

Фото: nord-stream2.com

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое, по словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, способно завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», вновь поменяло курс. Теперь оно направилось в шотландский порт Абердин, свидетельствуют данные порталов отслеживания.

В феврале судно вышло из дальневосточной Находки и отправилось в сторону Сингапура, куда должно было прийти 22 февраля. Позже маршрут был изменен на Шри-Ланку. Затем курс был проложен до города Суэца, но маршрут был изменен на порт Мапуту в Мозамбике. Далее судно обогнуло Африку, прибыв в Лас-Пальмас (Канарские острова). Далее маршрут был проложен до египетского Порт-Саида, куда «Академик Черский» должен был прийти 30 апреля. Однако судно так и не прошло Гибралтарский пролив, направившись на север Атлантического океана.

Расчетная дата прибытия в Абердин – 1 мая, передает ТАСС. С 2016 года «Академик Черский находится в эксплуатации ООО «Газпром флот». В конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская Allseas прекратила укладку трубопровода и увела свои суда из Балтики. Теперь Россия намерена достроить «Северный поток – 2» своими силами. В Минэнерго считают, что газопровод можно будет запустить в эксплуатацию до конца текущего года, так как его готовность составляет 93%.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

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