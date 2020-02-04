Уже в этом месяце против «Северного потока – 2» могут ввести новые санкции

В марте или даже уже в феврале этого года США могут ввести в действие новый пакет санкций против «Северного потока – 2». Об этом сообщают информированные источники немецкой газеты Handelsblatt. По данным журналистов, санкции могут коснуться европейских компаний двое в том случае, если они не будут помогать России достаивать газопровод, а, к примеру, после его сдачи будут брать из него газ. Речь также идёт о возможном наказании для инвесторов «Северного потока -2».

По данным диписточников США, на которые ссылается издание, Палата представителей и сенат уже готовы принять новый санкционный пакет и это вызывает серьёзную озабоченность у немецкой стороны, но оптимизм по поводу того, что проект удастся завершить и ввести в эксплуатацию, сохраняется.

Напомним, санкции против «Северного потока – 2» были введены США в декабре прошлого года, в результате чего швейцарская компания, которая занималась прокладкой труб в Балтике, вышла из проекта. «Газпром» в лице Алексея Миллера уже дал обещание, что проект будет закончен к концу текущего иди первом квартале следующего года собственными силами РФ.

Москва, Елена Васильева

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