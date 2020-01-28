Лицемерие и двойные стандарты ЕС: Белград ответил на критику по поводу дружбы с Россией

Европейские политики лицемерят и применяют двойные стандарты, когда выступают против сотрудничества Сербии с Россией и Китаем. Об этом заявил министр обороны республики Александр Вулин, комментируя высказывание председателя комитета Бундестага по европейским делам Гюнтера Крихбаума о том, что «кандидат на вступление в Евросоюз не может рассматривать Россию как полноправного и равного ЕС партнера».

В эфире телекомпании РТС Вулин обратил внимание, что Германия совместно с Россией завершает реализацию проекта «Северный поток – 2», а Китай является одним из ее крупнейших торговых партнеров. При этом глава минобороны Сербии сравнил двойные стандарты немецкого депутата по отношению к различным странам с теорией об «истинных арийцах» времен гитлеровской Германии.

Вулин подчеркнул, что Россия и Китай являются друзьями Сербии, не отказывают ей в поддержке и не обусловливают дружбу экономическим или политическим выбором.

Ранее Евросоюз предоставил статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. Черногория подала заявку на членство в 2008 году, переговоры стартовали в конце июня 2012-го. Диалог о вступлении Сербии начался в январе 2014 года. При этом в Брюсселе неоднократно заявляли, что новый этап расширения ЕС может произойти не ранее 2025-го.

Белград, служба информации РИА «Новый День»

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