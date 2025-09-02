российское информационное агентство 18+

Вторник, 2 сентября 2025, 19:14 мск

Путин и Вучич договорились совместно решать проблему санкций США против «Нефтяной индустрии Сербии»

Фото: пресс-служба Кремля

Президент Сербии Александр Вучич назвал переговоры с главой российского государства «очень открытыми, честными и важными». По его словам, удалось обсудить все актуальные темы, включая военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в сфере энергетики.

Вучич уточнил, что, в частности, достигнута договоренность совместно решать проблему американских санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).

«Мы договорились работать вместе, чтобы нам удалось спасти эту важную компанию и ее деятельность. Мы не хотим ничего ни у кого красть и не будем проводить никакой национализации. Мы надеемся, что крупные игроки смогут договориться по этому вопросу», – пояснил президент Сербии сербским СМИ.

Пекин, Анастасия Смирнова

