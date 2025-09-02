Путин и Вучич договорились совместно решать проблему санкций США против «Нефтяной индустрии Сербии»

Президент Сербии Александр Вучич назвал переговоры с главой российского государства «очень открытыми, честными и важными». По его словам, удалось обсудить все актуальные темы, включая военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в сфере энергетики.
Вучич уточнил, что, в частности, достигнута договоренность совместно решать проблему американских санкций против компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).
«Мы договорились работать вместе, чтобы нам удалось спасти эту важную компанию и ее деятельность. Мы не хотим ничего ни у кого красть и не будем проводить никакой национализации. Мы надеемся, что крупные игроки смогут договориться по этому вопросу», – пояснил президент Сербии сербским СМИ.
Пекин, Анастасия Смирнова
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2025, РИА «Новый День»