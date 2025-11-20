О геноциде сербов рассказали в Москве

Вчера, 19 ноября, в Центральном Доме Журналистов в Москве состоялась премьера нового документального фильма Олега Бондаренко «Борьба и мир Республики Сербской». Фильм создан при поддержке представительства Республики Сербской в Москве и медиапроекта «Балканист».

Картина повествует о природе, причинах возникновения и перспективах суверенной Республики Сербской, о корнях ненависти к сербам и вероятности независимости РС. Вниманию российского зрителя были представлены: концепция суверенитета Республики Сербской, основанная на факте геноцида сербов, подробности методов уничтожения сербов, евреев и цыган в концентрационном лагере «Ясеновац», детали начала Гражданской войны в Боснии и Герцеговине и красота современной Герцеговины.

Главными героями ленты выступили лидер Республики Сербской Милорад Додик, владыка Славонской епархии СПЦ Йован Чулибрк, командант армии Республики Сербской Милан «Легенда» Йолович, председатель Ассоциации детей Ясеноваца Давид Яковлевич, советник первого президента РС Радована Караджича Олег Голубович, потомок основателя СВР Саввы Рагузинского Бранко Вукоманович и многие другие.

Отвечая на вопрос «Почему именно сейчас так важен этот фильм», политолог, глава Фонда прогрессивной политики, главный редактор портала «Балканист» и автор фильма Олег Бондаренко пояснил: «В этом году Республика Сербская подошла вплотную к перспективе получения своей независимости. Даже был анонсирован возможный референдум о доверии Додику (Милорад Додик лидер Республики Сербской – прим. ред.), который был воспринят многими в мире в качестве предтечи референдума о независимости».

«А в это воскресенье в Республике Сербской досрочные президентские выборы, и на них ожидается победа правой руки Милорада Додика Синиша Карана, в прошлом – министра внутренних дел» – добавил Бондаренко.

По мнению абсолютного большинства зрителей, фильм получился актуальным, но «тяжелым» – факты геноцида сербов не оставили никого равнодушным. А исторические параллели распада Югославии и Советского Союза – очевидны. Методы, которые использовал Запад для расчеловечивания, дегуманизации сербов, идентичны тем, что сейчас применяются к русским и России.

«Фильм этот в первую очередь, конечно, для русского зрителя. На самом деле не только для русского, для любого зрителя вне Сербии, Республики Сербской, который, как правило, не знает об ужасах творимых усташами во Второй мировой войны. Об ужасах Ясеноваца (концлагерь, созданный в Хорватии усташами в мае 1941, для уничтожения сербов, евреев, цыган, партизан, военнопленных – прим. ред.) не знают и о многих других вещах тоже», – прокомментировал автор.

