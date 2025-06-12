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Четверг, 12 июня 2025, 10:27 мск

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Президент Сербии отказался подписать антироссийскую декларацию

Архив. Фото: официальный сайт президента Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не предавал Россию, несмотря на участие в саммите Украина – Юго-Восточная Европа и свое обещание сотрудничать с Украиной, и подчеркнул, что не подписал итоговую антироссийскую декларацию.

«Что и кого я предал? Россию? Чем? Тем, что приехал на саммит? Так я уже в четвертый раз на саммите Юго-Восточной Европы и Украины – и опять я единственный, кто не принял декларацию», – сказал Вучич (цитата по ТАСС), добавив, что в отличие от других Белград не поддерживает инициативы, направленные против России.

Президент Сербии обратил внимание, что ранее его критиковали за пророссийскую позицию, а теперь обвиняют в противоположном, и подчеркнул, что гордится независимой политикой Белграда. «Я горжусь политикой Сербии, нашей самостоятельностью, нашей независимостью, и мы будем продолжать это делать», – заявил Вучич.

Ранее президент Сербии выразил готовность участвовать в восстановлении украинских городов.

Одесса, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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