Сербия готова восстановить два города на Украине – Вучич

Президент Сербии Александр Вучич на саммите Украина – Юго-Восточная Европа в Одессе заявил о готовности его страны принять участие в восстановлении одного-двух украинских городов.

«Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент Зеленский, чтобы мы могли взять один или два небольших города или один маленький регион, который мы могли бы возродить. И я думаю, что это было бы чем-то очень понятным, заметным для людей на Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку...» – сказал Вучич, обращаясь к Зеленскому во время своего выступления.

Вучич подчеркнул, что Белград продолжает поддерживать территориальную целостность Украины и открыт для оказания как гуманитарной, так и политической помощи. «Говоря о гуманитарных вопросах и о других, таких как политическая поддержка вашей территориальной целостности, вы всегда можете на нас рассчитывать. Мы всегда готовы слушать вас и смотреть, как мы можем помочь», – пояснил президент Сербии, добавив, что Белград намерен продолжать действовать в рамках международного права и Устава ООН.

Одесса, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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