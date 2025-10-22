Европарламент постановил: Сербия должна ввести санкции против России

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию с призывом к Сербии ввести антироссийские санкции, чтобы претендовать на вступление в Евросоюз. В Брюсселе подчеркивают, что Белград не получится членство в ЕС без рестрикций против России.

Резолюцию поддержали 457 европарламентариев, против проголосовали 103 депутата, еще 72 воздержались.

«Европарламент вновь заявляет, что переговоры о вступлении Сербии в Европейский союз должны продвигаться только <...> при полном согласовании с внешней и оборонной политикой ЕС и санкциями против России», – поясняется в документе, который цитирует ТАСС.

Президент Сербии Александр Вучич неоднократно заявлял, что Белград не будет вводить санкции против России, но придерживается курса на вступление в Европейский союз

Брюссель, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

