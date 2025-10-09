Сербия оказала гуманитарную помощь Курской области почти на 500 млн рублей

Сербия оказала Курской области финансовую гуманитарную помощь в размере 472 млн рублей. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, средства, поступившие от народа Сербии, планируется направить на защиту детства и развитие медицины.

В частности, как уточнил курский губернатор, предполагается провести ремонт специализированного центра «Аистёнок», в котором живут и проходят реабилитацию 90 детей с ограниченными возможностями здоровья, капитальный ремонт роддома №1. Деньги также будут направлены на приобретение машин для поликлиник.

Курск, Анастасия Смирнова

