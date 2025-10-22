российское информационное агентство 18+

Среда, 22 октября 2025, 16:12 мск

В Сербии пенсионер открыл стрельбу у здания парламента

В столице Сербии 70-летний мужчина открыл огонь у здания парламента. Один человек был ранен. Преступника задержали.

Как сообщают местные СМИ, пенсионер устроил стрельбу на площади, где стояли палатки сторонников президента Сербии Александра Вучича. В какой-то момент произошел хлопок и начался пожар. На место прибыли экстренные службы, район оцепили правоохранители.

В настоящее время известно об одном пострадавшем – 57-летний мужчина, который был ранен в бедро, его госпитализировали. Отмечается, что угрозы жизни нет.

Как заявил Вучич, задержанный пытался устроить теракт по политическим мотивам. Злоумышленник рассчитывал, что его ликвидируют сотрудники полиции.

Белград, Зоя Осколкова

