российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 24 июня 2025, 21:02 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Президент Сербии заявил о жестком давлении из-за приостановки поставок оружия

Александр Вучич. Фото из архива сайта президента Сербии

В Сербии после приостановки экспорта оружия и боеприпасов на власти республики оказывается жесткое давление, включая угрозы организовать протесты на предприятиях оборонной промышленности. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

Глава сербского государства сообщил, что ему уже пригрозили протестами на предприятиях оборонной промышленности. «Получил сообщение, что в июле будут организованы демонстрации на заводах оборонной промышленности, чтобы показать мне, что экспорт должен идти, потому что людям надо получать зарплаты и жить от всего этого», – уточнил он (цитата по ТАСС).

Вучич обвинил оппонентов в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. «Одни докладывают американцам и англичанам, другие – русским, а о Сербии никто не думает. Главное сломать хребет Александру Вучичу, ведь у него нет двух сторон, у него есть только одна: сербская. Началось колоссальное давление: разрешить одну, две, пять, десять, пятьдесят поставок, потому что контракты уже подписаны», – пояснил сербский лидер.

Тем не менее, как подчеркнул Вучич, запрет на экспорт отменен не будет. По его словам, все контракты теперь будут пересматриваться, будет введена система допуска покупателей.

Ранее Служба внешней разведки России неоднократно обращала внимание, что Сербия осуществляет поставки оружия на Украину.

Белград, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Европа

В Британии два медведя сбежали из зоопарка и съели запас меда в магазине / Евросоюз планирует одобрить новые санкции против России, несмотря на вето Венгрии и Словакии / Венгрия и Словакия заблокировали 18-й пакет антироссийских санкций / Германию и Италию призывают забрать золото из хранилищ в США / Россиянам запретили покупать недвижимость в Латвии / Европе угрожает волна терактов при ударе США по Ирану / В Европе резко подорожал газ / Европу ожидает катастрофа после полного отказа от энергоносителей из России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Балканы, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Европа, Сербия,