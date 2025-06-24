Президент Сербии заявил о жестком давлении из-за приостановки поставок оружия

В Сербии после приостановки экспорта оружия и боеприпасов на власти республики оказывается жесткое давление, включая угрозы организовать протесты на предприятиях оборонной промышленности. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

Глава сербского государства сообщил, что ему уже пригрозили протестами на предприятиях оборонной промышленности. «Получил сообщение, что в июле будут организованы демонстрации на заводах оборонной промышленности, чтобы показать мне, что экспорт должен идти, потому что людям надо получать зарплаты и жить от всего этого», – уточнил он (цитата по ТАСС).

Вучич обвинил оппонентов в попытке дестабилизировать ситуацию в стране. «Одни докладывают американцам и англичанам, другие – русским, а о Сербии никто не думает. Главное сломать хребет Александру Вучичу, ведь у него нет двух сторон, у него есть только одна: сербская. Началось колоссальное давление: разрешить одну, две, пять, десять, пятьдесят поставок, потому что контракты уже подписаны», – пояснил сербский лидер.

Тем не менее, как подчеркнул Вучич, запрет на экспорт отменен не будет. По его словам, все контракты теперь будут пересматриваться, будет введена система допуска покупателей.

Ранее Служба внешней разведки России неоднократно обращала внимание, что Сербия осуществляет поставки оружия на Украину.

Белград, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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