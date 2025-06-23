СВР раскрыла схему тайных поставок боеприпасов из Сербии на Украину

Сербские предприятия военно-промышленного комплекса используют обходные пути для экспорта продукции на Украину. Об этом сегодня заявила Служба внешней разведки России.

По ее данным, оборонные предприятия Сербии отправляют в интересах Украины в страны НАТО боеприпасы, в основном для тяжелых дальнобойных систем, в виде полных комплектов деталей для сборки. Эта схема позволяет Киеву в дальнейшем формально получать «как бы не сербскую военную продукцию», а собранную на оружейных заводах западных стран, отметили в СВР. Там уточнили, что сборка и снаряжение боеприпасов, предназначенных для Киева, осуществляются прежде всего в Чехии и Болгарии.

В качестве примера спецслужба привела сербский завод «Крушик» в городе Вальево, продавший чешской компании «Поличске строирни» крупные партии комплектов для сборки 122-миллиметровых снарядов для реактивной системы залпового огня «Град». Кроме того, согласно данным СВР, Лозницкое оборонное предприятие «Элинг» направило болгарской фирме «ЭМКО» комплекты для производства таких же ракет, а также 120-мм мин.

В заявлении ведомства говорится, что украинские военные «весьма благодарны» сербским производителям оружия, отмечая, что эти предприятия наращивают поставки военной продукции в зону конфликта, несмотря на усиливающееся давление на Белград со стороны Москвы. «Во многом это стало возможным за счет использования опосредованных схем поставок», – констатировали в СВР.

В ведомстве также указали, что сербские производители оружия хорошо знают, для кого предназначается их продукция, и что их ракеты и снаряды будут убивать российских военнослужащих и мирных жителей.

«Многие столетия общая вера объединяла сербский и русский народы и поднимала на совместную борьбу с нашими врагами. Вызывает сожаление, что сейчас эти традиции дружбы и взаимопомощи перечеркиваются жаждой наживы и трусливой многовекторностью», – подчеркнула СВР.

Напомним, в конце мая Служба внешней разведки России сообщила, что сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому властями страны «нейтралитету» продолжают поставлять боеприпасы Украине. В разведслужбе назвали сотрудничество Белграда с Киевом «выстрелом в спину» России.

Президент Сербии Александр Вучич в ответ на обвинения СВР заявил, что велел заблокировать контракты при подозрении на то, что оружие может оказаться в зоне украинского конфликта. Он также сообщил, что обсудил эту тему со своим российским коллегой Владимиром Путиным – в итоге была сформирована рабочая группа для установления фактов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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