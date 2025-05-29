Сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому властями страны «нейтралитету» продолжают поставлять боеприпасы Украине. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России. «Сербский военпром пытается выстрелить России в спину», – сказано в сообщении разведслужбы.

Как отметили в СВР, «прикрытием для антироссийских действий служит нехитрая схема с использованием фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников». «В числе последних чаще всего фигурируют страны НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария. В последнее время с этой целью задействуются также экзотические варианты с привлечением африканских государств», – заявили в спецслужбе.

В Службе внешней разведки выяснили, что вклад сербского военпрома «в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть «стратегическое поражение» России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц». Также поставки на Украину включают миллион патронов для стрелкового оружия, указали в СВР.

В схеме участвуют крупнейшие компании ВПК Сербии, включая «Югоимпорт СДПР», Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие, заявили в разведслужбе.

«Складывается впечатление, что желание сербских оборонщиков и их покровителей нажиться на крови братских славянских народов заставило их напрочь забыть о том, кто их настоящие друзья, а кто враги», – подчеркивает СВР, напоминая, что «Россия не раз приходила на помощь сербам в самые критические моменты их истории».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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