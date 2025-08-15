В беспорядках в Сербии за ночь пострадали более 40 полицейских

В Сербии обострилась ситуация с протестами. Минувшей ночью в столкновениях пострадали 42 полицейских. Об этом сообщил министр внутренних дел Ивица Дачич.
«Ночью произошли массовые и серьезные нарушения общественного порядка в городах Сербии со стороны протестующих. Нападениям подверглись полицейские», – отметил глава МВД страны.
По его словам, травмы получили 42 полицейских, из них 26 в Белграде, семеро – в Вальево, девять – в Панчево.
Протесты возобновились в Сербии в ночь на среду. Демонстранты блокируют дороги и вступают в конфронтации с правоохранителями. Минувшей ночью были задержаны 37 участников беспорядков.
Белград, Зоя Осколкова
