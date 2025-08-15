российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 августа 2025, 12:05 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В беспорядках в Сербии за ночь пострадали более 40 полицейских

Фото: Pixabay

В Сербии обострилась ситуация с протестами. Минувшей ночью в столкновениях пострадали 42 полицейских. Об этом сообщил министр внутренних дел Ивица Дачич.

«Ночью произошли массовые и серьезные нарушения общественного порядка в городах Сербии со стороны протестующих. Нападениям подверглись полицейские», – отметил глава МВД страны.

По его словам, травмы получили 42 полицейских, из них 26 в Белграде, семеро – в Вальево, девять – в Панчево.

Протесты возобновились в Сербии в ночь на среду. Демонстранты блокируют дороги и вступают в конфронтации с правоохранителями. Минувшей ночью были задержаны 37 участников беспорядков.

Белград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Поможет ли ограничение продажи алкоголя уменьшить потребление спиртного в России?

Голосовать!

Метки / Сербия

Президент Сербии заявил о жестком давлении из-за приостановки поставок оружия / Президент Сербии отказался подписать антироссийскую декларацию / Сербия готова восстановить два города на Украине – Вучич / Президент Сербии встретился с Зеленским / В Сербии на заводе по производству снарядов для Украины прогремел взрыв / Президент Сербии прибыл в Москву / Самолет президента Сербии, летевший в Москву, совершил вынужденную посадку в Баку / «Так действует мафия»: в МИД России назвали бандитизмом угрозы из ЕС в адрес президента Сербии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Балканы, Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Сербия,