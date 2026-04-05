В Сербии неизвестные заминировали идущий в Венгрию газопровод

В Сербии обнаружили взрывное устройство на трубопроводе, по которому поставляется российский газ в Венгрию. Об этом сообщил президент Александр Вучич.

«Я только что закончил телефонный разговор с премьером Виктором Орбаном, которого ознакомил с первыми результатами расследования наших военно-полицейских органов в связи с угрозами критической газовой инфраструктуре, которая связывает Сербию и Венгрию. Наши подразделения нашли взрывчатку большой разрушительной мощи и детонаторы», – сообщил Вучич.

По его словам, бомбу обнаружили в автономном крае Воеводина на севере страны вблизи магистрали, которая доставляет газ из «Турецкого потока» в Сербию и Венгрию.

Ранее «Газпром» заявлял о росте атак Вооруженных сил Украины на инфраструктуру экспортных черноморских газопроводов. По данным компании, ВСУ попытались ударить беспилотниками по компрессорным станциям «Русская», «Казачья» и «Береговая».

Белград, Зоя Осколкова

