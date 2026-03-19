ВСУ усиливают атаки на инфраструктуру газопроводов в Турцию

«Газпром» заявил о росте атак Вооруженных сил Украины на инфраструктуру экспортных черноморских газопроводов.

«В период 17-19 марта происходит эскалация атак на объекты критически важной инфраструктуры, обеспечивающей экспортные поставки газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток»», – говорится в сообщении российского газового холдинга.

По данным компании, ВСУ попытались ударить беспилотниками по компрессорным станциям «Русская», «Казачья» и «Береговая». По этим объектам Киев запустил 22, 3 и 1 БПЛА соответственно, уточняется в сообщении.

«Совместными действиями сил Министерства обороны РФ и мобильных оперативных групп атаки отражены», – сообщил «Газпром». Поражение объектов компании не допущено.

Ситуацию с усилившимися атаками ВСУ по компрессорным станциям прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «безответственные, бездумные действия киевского режима» в условиях, когда мировые энергетические рынки чувствуют себя, «мягко говоря, дискомфортно», могут еще больше дестабилизировать обстановку «не только в регионе, но и во всем мире».

«Наши военные делают все, что возможно, чтобы купировать эту угрозу. Но эта угроза для критической инфраструктуры, это угроза для международных энергетических маршрутов», – сказал Песков журналистам.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube