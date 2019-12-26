Песков и Новак рассказали о мощностях для завершения «СП – 2»

Россия обладает определенными мощностями, чтобы достроить относительно быстро достроить газопровод «Северный поток – 2», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что не может обозначить предполагаемые сроки завершения работ.

«Конкретику я вам давать не буду. Но действительно есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе», – ответил он на просьбу прокомментировать сообщения, что у России есть собственное судно-трубоукладчик, передает РИА «Новости».

Министр энергетики РФ Александр Новак в свою очередь также заявил, что Россия имеет возможность достроить «Северный поток – 2» в течение нескольких месяцев своими силами. Такой сценарий будет реализован, если швейцарская компания Allseas, которая остановила прокладку труб «не сможет в рамках разъяснений министерства финансов США достраивать проект».

«Для этого нужно будет провести несколько дополнительных работ организационного порядка, и, думаю, что в течение нескольких месяцев эта работа будет проведена», – пояснил Новак. Глава Минэнерго также отметил, что осталось проложить около 160 км труб, а основной объем работ уже произведен, передает «Интерфакс».

Как писал «Новый День», ранее Новак заявил, что говорить об окончательном отказе швейцарской Allseas от завершения работ пока преждевременно. «Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить «Северный поток-2». Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций. Компания запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы», – сказал глава Минэнерго.

24 декабря глава «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что Россия не обладает судами-трубоукладчиками, способными завершить строительство газопровод «Северный поток – 2».

«Таких судов, которые прямо сегодня могли бы приступить к работе, нет», – сообщил он в эфире «России 24», добавив, что на проектировку трубоукладчика потребуется полтора-два года, на строительство – от трех до четырех.

На днях США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства «Северного потока – 2» и «Турецкого потока». В швейцарская компания Allseas, укладывавшая газопровод, незамедлительно прекратила работы и вывела суда из акватории Балтийского моря. До завершения строительства осталось проложить 160 км труб.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские санкции неприемлемы для России, и выразил надежду, что ограничительные меры «не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта». Тем временем власти Германии в ответ на санкции принимают меры, чтобы ускорить завершение строительства газопровода, – накануне выдано разрешение на прокладку труб в зимнее время.

Официальный представитель Кремля заявил, что ответ Москвы на санкции против газопровода «Северный поток – 2» будет тогда, когда это в наибольшей степени будет отвечать национальным интересам. По словам Пескова, пока говорить об ответных мерах преждевременно, но подобные шаги не остаются без взаимности.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «абсолютно неприемлемые, грубые» действия США не останутся без реакции, однако этот вопрос требует «спокойной работы и спокойного анализа», сообщал ТАСС. Глава МИД РФ также заявил, что после введения американских санкций в отношении «Северного потока – 2», ни одна страна в мире не должна сомневаться в ненадежности США: «Если что-то им обещают Соединенные Штаты, то их бросят в любой момент». Новыми санкциями Вашингтон еще раз продемонстрировал, что американская дипломатия «сводится прежде всего к устрашению разными методами – санкциями, ультиматумами, угрозами», даже в адрес ближайших союзников, подчеркнул Лавров.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев в свою очередь поручил кабмину проработать ответные меры на введенные США санкции в отношении проекта «Северный поток – 2». По его мнению, данные ограничительные меры носят «абсолютно антиконкурентный характер» и нарушают принципы международного права и международной торговли. Он также сказал, что новые санкции на проекте скажутся незначительно и его завершат за несколько месяцев. Сдвиг сроков запуска газопровода он назвал не катастрофичным.

Координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что с учетом новых обстоятельств строительство газопровода удастся завершить не ранее второго полугодия 2020 года. Ранее немецкие власти осудили введение санкции против «Северного потока – 2», назвав действия Вашингтона вмешательством во внутренние дела других стран.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.12.19

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