Ответ на санкции: Берлин принимает меры по ускорению строительства «Северного потока – 2», а Кремль еще думает

В Кремле прокомментировали введение США санкций в отношении «Северного потока – 2», в результате которых строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря было приостановлено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американские санкции неприемлемы для России, и выразил надежду, что ограничительные меры «не станут препятствием для завершения строительства этого важного проекта». Тем временем власти Германии в ответ на санкции принимают меры, чтобы ускорить завершение строительства газопровода, – сегодня выдано разрешение на прокладку труб в зимнее время.

Официальный представитель Кремля сегодня заявил журналистам, что ответ Москвы на санкции против газопровода «Северный поток – 2» будет тогда, когда это в наибольшей степени будет отвечать национальным интересам. По словам Пескова, пока говорить об ответных мерах преждевременно, но подобные шаги не остаются без взаимности, передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента добавил, что российские власти в настоящее время анализируют ситуацию с возможной заменой швейцарской компании Allseas на строительстве газопровода. Цель остается прежней – завершить проект, подчеркнул он. В случае замены подрядчика строительства газопровода запуск проекта может отложиться на несколько месяцев, отмечают эксперты.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что «абсолютно неприемлемые, грубые» действия США не останутся без реакции, однако этот вопрос требует «спокойной работы и спокойного анализа», сообщает ТАСС.

Глава МИД РФ также заявил, что после введения американских санкций в отношении проекта «Северный поток – 2» ни одна страна в мире не должна сомневаться в ненадежности США: «Если что-то им обещают Соединенные Штаты, то их бросят в любой момент». Новыми санкциями Вашингтон еще раз продемонстрировал, что американская дипломатия «сводится прежде всего к устрашению разными методами – санкциями, ультиматумами, угрозами», даже в адрес ближайших союзников, подчеркнул Лавров.

Сегодня стало известно, что в связи с санкциями США швейцарская компания Allseas вывела из акватории Балтийского моря суда-трубоукладчики, задействованные в проекте «Северный поток – 2». В компании не стали уточнять, на какой срок будет отложено строительство газопровода. Напомним, в ночь на 21 декабря Минфин США заявил о вступлении в силу нового пакета санкций, которые коснулись строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Вашингтон потребовал от строительных организаций, прокладывающих ветки, незамедлительно прекратить работы. Ограничительные меры прописаны в оборонном бюджете США на 2020 финансовый год, подписанном президентом Штатов Дональдом Трампом. Введение санкций Вашингтон объяснил необходимостью защиты европейской энергобезопасности. По оценкам СМИ, на конец декабря осталось проложить от 80 до 130 км газопровода. Ранее компания Nord Stream AG отчиталась о том, что проект завершен на 90%.

Запуск «Северного потока -2» был запланирован на середину 2020 года. Однако сегодня координатор правительства Германии по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что строительство газопровода с учетом санкций ожидается завершить лишь во втором полугодии 2020 года. На этом фоне ведомство по судоходству и гидрографии Германии (BSH) выдало разрешение на прокладку трубы газопровода в зимние месяцы. Это должно ускорить завершение проекта. Документ был выдан по итогам проверки того, как прокладка труб зимой влияет на морскую среду и на гнездовья птиц. Против прокладки труб ранее выступали экологи. Ранее немецкие власти осудили введение санкции против «Северного потока – 2», назвав действия Вашингтона вмешательством во внутренние дела других стран.

Обновлено. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил кабмину проработать ответные меры на введенные США санкции в отношении проекта «Северный поток-2». По его мнению, данные ограничительные меры носят «абсолютно антиконкурентный характер» и нарушают принципы международного права и международной торговли.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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