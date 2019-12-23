Строившие «Северный поток – 2» суда Allseas покинули Балтику

Швейцарская компания Allseas вывела из акватории Балтийского моря задействованные в прокладке газопровода «Северный поток – 2» суда, передает «Блумберг» со ссылкой на представителя компании. В компании не стали уточнять, на какой срок будет отложена реализация проекта.

В ночь на субботу, 21 декабря, Минфин США заявил о вступлении в силу нового пакета санкций, которые коснулись строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Вашингтон потребовал от строительных организаций, прокладывающих ветки, незамедлительно прекратить работы. В результате Allseas вывела суда из акватории Балтийского моря.

Напомним, «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Его общая годовая мощность должна составить 55 млрд кубометров газа от побережья России через Балтийское море до Германии. «Газпром» многократно заявлял, что достроит его в 2019 году, но этим планам не суждено сбыться из-за действий США.

Главными противниками строительства «Северного потока – 2» являются Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США. После запуска «Северного потока – 2» США не смогут предложить выгодную цену на сжиженный природный газ, идею поставок которого в ЕС активно продвигают.

В Вашингтоне данный проект называют политическим, а также утверждают, что он угрожает энергетической безопасности Европы. Москва в свою очередь неоднократно заявляла, что «Северный поток – 2» является коммерческим и конкурентным и не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.

Ранее в Берлине заявляли, что примут ответные меры в случае введения Вашингтоном санкций против «Северного потока – 2». Так, например, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в парламенте, что выступает категорически против экстерриториальных санкций. «Я не вижу других возможностей, кроме как вести решительные переговоры (с Вашингтоном) о том, что мы не приемлем такую практику экстерриториальных санкций», – заявила Меркель.

Женева, Иван Гридин

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