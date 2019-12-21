Европейские партнёры Газпрома просят у США разъяснений по санкциям против «Северного потока – 2»

Партнёры «Газпрома» в ЕС обратились в Минфин США с просьбой разъяснить суть и детали введённых санкций против европейских участников строительства газопровода «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил отвечающий за топливно-энергетический комплекс РФ вице-премьер Дмитрий Козак.

По его словам, европейцы не возьмут в толк, что означают эти ограничительные меры.

«Сегодня состоятся консультации между Минфином США и нашими европейскими партнерами, чтобы получить разъяснения, что означают эти санкции. Они сформулированы недостаточно четко. Они не понимают, европейцы, прежде всего, что это означает», – цитирует Козака ТАСС.

Вице-премьер не смог ответить на вопрос, продолжат ли европейские фирмы своё участие в прокладке газопровода.

«После того, как закончатся эти консультации, когда мы поймем суть этих санкций, когда они наступают, в каком объеме они наступают эти ограничения для европейских компаний, можно будет говорить. Сейчас пока рано», – заключил Дмитрий Козак.

Напомним, сегодня Минфин США сообщил, что вступили в силу санкции по противодействию прокладке и начале работы газопровода «Северный поток – 2». В частности, США требуют от организаторов, вкладывающих ресурсы в ветки, незамедлительно прекратить строительство.

Президент страны Дональд Трамп ранее подписал оборонный бюджет, который в том числе подразумевает санкции по «Северному потоку – 2». В частности, Allseas, которая прокладывает трубы, вынуждена была приостановить работу.

Ранее в Берлине заявляли, что примут ответные меры в случае введения Вашингтоном санкций против «Северного потока – 2». Так, например, канцлер ФРГ Ангела Меркель в частности заявила в парламенте, что выступает категорически против экстерриториальных санкций.«Я не вижу других возможностей, кроме как вести решительные переговоры (с Вашингтоном) о том, что мы не приемлем такую практику экстерриториальных санкций», – заявила Меркель.

Симферополь, Валентин Карамазов

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