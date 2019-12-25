Новак: Швейцарская Allseas может вернуться к достройке «Северного потока – 2»

Говорить о том, что швейцарская компания Allseas окончательно отозвала свои суда-трубоукладчики и завершила прокладку газопровода «Северный поток – 2», пока преждевременно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

«Пока преждевременно говорить, что Allseas не сможет достроить «Северный поток-2». Они приостановили работы, чтобы исключить риски санкций. Компания запросила разъяснение у американского Минфина, и только после его получения станет понятно, сможет ли она продолжить работы», – приводит «РБК» слова Новака.

При этом министр заверил, что строительство обеих ниток трубопровода будет завершено в любом случае.

«Независимо от санкций газопровод будет достроен, осталось уложить чуть менее 160 км трубы», – добавил глава Минэнерго.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.12.19

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