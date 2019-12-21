Киевский эксперт назвал «победу» Нафтогаза историческим поражением Украины

Условия нового контракта на транзит российского газа предполагают полную утрату Украиной через пять лет своего стратегического значения как крупного энергетического игрока на европейском континенте.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук.

«Налицо продолжение тенденции на дальнейшую минимизацию отношений (России и ЕС) с Украиной. Нельзя сказать, что это позитивный результат для Украины. Нам говорят: «ура, мы выиграли, вернули 3 млрд долларов!». Но ранее «Нафтогаз» хотел 60 млрд. куб.м. в год и 30 млрд бронирования мощностей, т.е. фактически 90 млрд. куб.м. в год. То есть, получили намного меньше, чем хотели.

О хорошем результате можно было бы говорить, если бы договор был не на пять лет и не на такие объемы, а, например, на 10 лет и на 60 или более млрд. куб.м. в год. А те условия, о которых договорились, – это историческое поражение. На эти 3 млдрд долларов фактически обменяли возможность заключить соглашение на транзит на длительный срок», – отмечает эксперт.

«У нас любят приводить в пример европейские страны, но, к примеру, та же Словакия, – у ее оператора Unistream договор с «Газпромом» заключен до 2050 года. То есть, они заключили договор на 30 лет. С Польшей контракт на 20 лет», – напомнил Корольчук.

С другой стороны, эксперт считает, что даже такие условия являются временным спасением для Украины, так как руководство «Нафтогаза» под давлением и в интересах США делало всё, чтобы сорвать подписание транзитного контракта и спровоцировать газовый кризис в Европе.

«Я думаю, в том, что договоренности все же были достигнуты, большая заслуга Зеленского. Думаю, мы еще многое узнаем позже. Совсем недавно Коболев заявлял, что транзита не будет, то есть, он сознательно толкал экономику страны к коллапсу. Коболев, конечно бы, не засомневался дать команду «прикрутить» газ для промышленности»...

То есть, это хорошо, конечно, что транзит продлится, и не будет конфликта, и разных «прикрути». Но то, что достигнуто – это, скорее, историческое поражение на газовом фронте.

Если учесть, что добыча газа в Европе продолжает падать, мы бы могли спокойно продолжать прокачивать не менее 60 млрд. куб.м. газа до 2050 года. Мы недополучим десятки миллиардов долларов из-за того, что не был заключен долгосрочный контракт на большие объемы», – цитирует украинского эксперта «ПолитНавигатор».

Напомним, сегодня в руководстве «Нафтогаза» и Минэнерго Украины заявили, что остановка строительства газопровода «Северный поток – 2», подписание Москвой долгосрочного транзитного контракта по газу и согласие «Газпрома» выплатить 3 миллиарда долларов «Нафтогазу» до 1 января 2020 года говорят о том, что Украина добилась всех поставленных перед собой целей в газовом споре с Россией.

Между тем, по словам экспертов, санкции США против «Северного потока – 2» замедлят, но не остановят окончание строительства газопровода в обход Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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