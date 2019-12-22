Украинские националисты о транзитном контракте: Команда Зеленского «влезла в путинскую авантюру»

Условия газовых транзитных договорённостей между Москвой и Киевом свидетельствуют о сдаче украинского суверенитета командой президента Зеленского, которую «вражеский Кремль» обвёл вокруг пальца, соблазнив коммерческими выгодами.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава украинской праворадикальной партии «Свобода» (запрещена в РФ) Олег Тягнибок.

«Нафтогаз» отзывает иск против Газпрома в Стокгольмский арбитраж на $12,25 млрд. Антимонопольный комитет отменяет штраф «Газпрому» на $7,4 млрд. Чтобы «Газпром» выплатил Украине деньгами к Новому году… $2,9 млрд.

То есть в то время, когда США усиливают санкции, власти страны (которая является жертвой московской агрессии!) налаживают торговлю и списывают долги Московии, чтобы взамен получить горсть «дотаций».

Ну это же как надо хотеть удержаться на должностях, чтобы влезать в эту путинскую авантюру?! Какими идиотами надо быть, чтобы продавать государство за три рубля и верить еще, что это поможет?», – приводит «ПолитНавигатор» слова главаря украинских неонацистов.

Напомним, ранее в партии экс-президента Украины Петра Порошенко расценили транзитный контракт с Москвой как «ничью в пользу Путина».

Накануне украинский эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук назвал подписанный между Киевом и Москвой газовый протокол историческим поражением Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.12.19

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