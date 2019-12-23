Партия Порошенко грозится сорвать поставки российского газа на Украину

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что его партия «Европейская солидарность» поставит перед Верховной радой вопрос о введении санкций против украинских компаний, заключивших соглашения с «Газпромом» о поставках газа на украинский рынок с 2020 года. По его мнению, «это не коммерческие контракты, а политические». Об этом он написал в своем Facebook.

Порошенко заявил, что Москва продает газ «пятой колонне» со значительной скидкой с целью «подрыва основ украинской государственности». Порошенко считает, что «это – вопрос национальной безопасности». Украинская власть перешла «красные линии», о которых противники нынешнего президента Украины Владимира Зеленского предупреждали накануне переговоров «нормандской четверки», подчеркнул он. Порошенко добавил, что его партия будет требовать немедленного созыва Совета нацбезопасности Украины и введения санкций против прямых поставок газа из России.

Накануне стало известно, что пять украинских компаний подписали контракты с «Газпромом» о прямых поставках газа на Украину с 1 января 2020 года. При этом названия компаний и объемы поставок украинские СМИ не уточняют.

В субботу, 21 декабря, глава «Газпрома» Алексей Миллер раскрыл некоторые детали транзитного договора между Россией и Украиной. Стороны договорились отозвать арбитражные иски и отказаться от новых претензий. Кроме того, «Газпром» выплатит «Нафтогазу» около 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража – это будет сделано до 1 января.

В Киеве сочли согласование нового транзитного соглашения победой «Нафтогаза» над «Газпромом» и российскими властями. Между тем украинские эксперты так не считают и заявляют об «историческом поражении» Украины.

Киев, служба информации РИА «Новый День»

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