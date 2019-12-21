В партии Порошенко расценили транзитный контракт с Москвой как «ничью в пользу Путина»

Украина во время газовых переговоров с Россией не смогла в полной мере воспользоваться своими «козырями», в частности, санкциями США против газопровода «Северный поток – 2».

Транзитный контракт с Москвой мог быть более выгодным для Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Верховной Рады от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, известный своими скандальными антироссийскими акциями в ПАСЕ.

«Транзит газа: контракт на 5 лет. Первый год 65 млрд кубометров вместо 87 в 2018. Следующие 4 года 40 млрд кубометров в год. Ну и Газпром возвращает долг Украине 3 млрд долларов за проигранный арбитраж.

Из плюсов – Путин отдаёт долг, который через аресты имущества Газпрома за пределами России мы бы все равно получили, из минусов – мы соглашаемся на постепенное отмирание нашей трубы.

Снова ничья в пользу Путина, учитывая какой Козырь нам дали США, введя санкции против строительства Северного потока-2», – написал Гончаренко на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, ранее украинский эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук назвал «победу» Нафтогаза историческим поражением Украины.

«Это хорошо, конечно, что транзит продлится, и не будет конфликта... Но то, что достигнуто – это, скорее, историческое поражение на газовом фронте.

Если учесть, что добыча газа в Европе продолжает падать, мы бы могли спокойно продолжать прокачивать не менее 60 млрд. куб.м. газа до 2050 года. Мы недополучим десятки миллиардов долларов из-за того, что не был заключен долгосрочный контракт на большие объемы», – цитирует украинского эксперта «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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