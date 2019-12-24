«Газпром» и «Нафтогаз» сойдутся для подписания контракта 26 декабря

Представители украинского «Нафтогаза» и российского «Газпрома» встретятся для подписания комплекта договоров по газу 26 декабря.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

«Мы уже успели выполнить «домашнее задание»: подготовили проекты контрактов, которые готовы к подписанию. 26 декабря команды «Нафтогаза» и «Газпрома» встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Каждая сторона имеет свои проекты договоров, а вот подписать нужно только один комплект. Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом», – написал Витренко на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, согласно предварительным договорённостям, «Газпром» выплачивает «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов, присуждённые Стокгольмским арбитражным судом, а взамен украинская сторона отказывается от дальнейших финансовых претензий.

Кроме того, российская компания подпишет с новым независимым оператором украинской ГТС пятилетний контракт, общим объёмом свыше 200 млрд кубометров.

Самым сложным вопросом, по словам экспертов, будет спор вокруг тарифа на транзит.

Витренко рассчитывает, что окончательное подписание договоров состоится 27 декабря.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.12.19

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