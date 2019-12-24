Киев потерял в течение дня $5 млрд на транзите российского газа

Украина получит за счёт транзита российского газа $15 млрд в течение пяти лет, на которые рассчитывает подписать контракт с «Газпромом».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в колонке для киевского издания «Экономическая правда» написал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

«Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи (20 декабря в Минске, где был подписан протокол о газовом соглашении Россия-ЕС-Украина – прим. «НД») это более $3 млрд по арбитражу (Стокгольмскому) + ориентировочно $3 млрд за транзит в год в течение пяти лет», – подсчитал министр.

«В пятилетней перспективе мы получим около 18 миллиардов долларов, из них 3 – живыми деньгами – уже до нового года...», – добавил Оржель.

Отметим, что статья Оржеля была опубликована утром. Но уже днём, после заседания Совета общин и территорий, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Украина в 2020 году получит от транзита российского газа около $2 млрд.

«Это (протокол о транзите) важно для Украины, потому что мы в следующем году сможем получить около $2 млрд за транзит газа», – заявил Герус украинским журналистам.

Таким образом, если верить данным главы комитета Рады по энергетике, Украина получит за год от транзита на миллиард долларов меньше, а за пять лет, соответственно, не 15, а 10 миллиардов долларов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 24.12.19

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