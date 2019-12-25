Правительство Зеленского уличили в сокрытии огромных убытков от транзита российского газа

Министр энергетики Украины Алексей Оржель солгал, утверждая, что «Незалежная» после подписания нового транзитного контракта с Россией получит от «Газпрома» $15 млрд в течение пяти лет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил известный своей антироссийской позицией украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

По его словам, из расчётов Оржеля следует, что Киев навяжет Москве тарифы на прокачку газа вдвое превышающие те, которые Украина начисляла «Газпрому» на протяжении последних нескольких лет. По мнению эксперта – это является прямой ложью и издевательством над украинским обществом.

«А вот министр энергетики Оржель с честным лицом рассказал, что Украина по транзитному контракту получит за пять лет 15 млрд долларов.

А теперь включаем мозг. Контракт заключается на пять лет. И это якобы в год будет по 3 млрд долларов.

Теперь смотрим на цифры. В 2019 году Украина прокачала около 90 млрд кубов. И получила приблизительно 3 млрд долларов за транзит.

В новом контракте Украина в 2020 году прокачает 65 млрд кубов, в 2021-2024 годах – по 40 млрд кубов.

Это значит, что стоимость транзита должна увеличиться для России в два раза, чтобы, при уменьшении объёма прокачки в два раза, получить такую же сумму за транзит в год.

Вы верите, что Москва согласилась, чтобы ей в два раза увеличили цену на транзит?))))

У Зеленского нас вообще идиотами считают? Врали бы уже поубедительнее...», – возмущается Корнейчук.

Отметим, что в отличие от Алексея Оржеля, глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус считает, что Украина в 2020 году получит от транзита российского газа около $2 млрд.

Таким образом, если верить не министру энергетики, а данным главы комитета Рады, Украина получит за год от транзита на миллиард долларов меньше, а за пять лет, соответственно, не 15, а 10 миллиардов долларов. А, возможно, ещё меньше, так как после 2020 года «Газпром» будет перекачивать через украинскую ГТС уже не 65, а 40 млрд куб. газа в год.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.12.19

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