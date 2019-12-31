«Газпром» отстоял прежний тариф на транзит газа через Украину

Киев не смог навязать «Газпрому» обещанное украинцам значительное повышение тарифа на транзит российского газа через Украину в Европу.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», это свидетельствует из заявления президента Украины Владимира Зеленского по итогам газовых переговоров Москвы и Киева.

Комментируя подписанный транзитный договор между «Нафтогазом» и «Газпромом», Зеленский заявил, что Украина получит от Росссии более $7 млрд за прокачку газа в течение пяти лет.

Согласно новому контракту, «Газпром» обязан прокачать за пять лет 225 млрд куб. газа: 65 млрд в 2020 году и по 40 млрд в последующие четыре года.

«Украина подписала контракт на транзит газа на пять лет, в течение которых мы получим по меньшей мере более $7 миллиардов...», – написал президент Украины на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, ранее Киев заявлял, что обязательно компенсирует падение доходов бюджета из-за уменьшения объёмов российского транзита за счёт существенного повышения тарифа.

Так, министр энергетики Украины Алексей Оржель заявлял недавно, что «Незалежная» после подписания нового транзитного контракта с Россией получит от «Газпрома» $15 млрд за перекачку 225 миллиардов кубометров. То есть, те же $15 млрд, которые Киев получал ранее за транзит 450 млрд кубометров в течение пяти лет – примерно, 90 млрд кубометров в год.

Попытку министра ввести в заблуждение граждан «Незалежной» подверг резкой критике известный своей антироссийской позицией украинский политолог Дмитрий Корнейчук.

По его словам, из расчётов Оржеля следует, что Киев навяжет Москве тарифы вдвое превышающие те, которые Украина начисляла «Газпрому» на протяжении последних нескольких лет. По мнению эксперта – это является прямой ложью и издевательством над украинским обществом.

«А вот министр энергетики Оржель с честным лицом рассказал, что Украина по транзитному контракту получит за пять лет 15 млрд долларов.

А теперь включаем мозг. Контракт заключается на пять лет. И это якобы в год будет по 3 млрд долларов.

Теперь смотрим на цифры. В 2019 году Украина прокачала около 90 млрд кубов. И получила приблизительно 3 млрд долларов за транзит.

В новом контракте Украина в 2020 году прокачает 65 млрд кубов, в 2021-2024 годах – по 40 млрд кубов.

Это значит, что стоимость транзита должна увеличиться для России в два раза, чтобы, при уменьшении объёма прокачки в два раза, получить такую же сумму за транзит в год.

Вы верите, что Москва согласилась, чтобы ей в два раза увеличили цену на транзит?))))

У Зеленского нас вообще идиотами считают? Врали бы уже поубедительнее...», – возмущался Корнейчук.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 31.12.19

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