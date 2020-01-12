Директор Нафтогаза шокирован «специалистом Путиным»

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко похвастался тем, что фактически заменил президента Украины Владимира Зеленского во время переговоров по газу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите «нормандской четвёрки» в Париже 9 декабря прошлого года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом топ-менеджер «Нафтогаза» рассказал в эфире украинского филиала американской «Радио Свобода».

При этом Витренко отметил, что был поражён компетентностью российского президента в торговых и юридических вопросах газовой отрасли.

«Разговаривал пан Зеленский с паном Путиным (по газу) в Париже. Потом началась, соответственно, дискуссия более техничная. Господин Зеленский попросил меня принять в этом участие, а потом мы с господином Путиным, я не помню сколько минут... Для меня это был определённый шок... Вся эта ситуация.

Мы обсуждали с господином Путиным технические вопросы: суммы, ставки транзита, юридические детали, состав арбитров в арбитраже и так далее», – приводит «ПолитНавигатор» слова директора «Нафтогаза».

«То есть, мы можем сказать, что наибольший специалист в Российской Федерации по газу – господин Путин?» – иронично поинтересовалась ведущая.

«Ну, я бы сказал, что он наивысшего уровня специалист. А там уже – больше, меньше – это вопрос открытый, но то, что господин Путин разбирается в этих вопросах и, особенно, берет личное участие в обсуждении этих вопросов – это точно», – заявил Витренко.

Напомним, ранее мать Юрия Витренко Наталья выступила с новогодним обращением к украинцам, в котором расхвалила СССР и раскритиковала Порошенко и Зеленского.

Как сообщал «Новый День», накануне нового года в ходе трехсторонних переговоров России, Украины и ЕС по транзиту газа сторонам удалось найти компромисс и выработать решение, «удовлетворяющее всех».

В рамках достигнутых договоренностей «Газпром» подписал с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с НАК «Нафтогаз Украины» – транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы Украины.

Минимальный объем прокачки газа составит 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубов ежегодно в период 2021-2024 годов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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