Проще тырить: Украина соблазняет «Газпром» своими «надёжными газохранилищами»

«Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) надеется, что после недавнего «прогресса» на переговорах, Москва доверит «Нафтогазу» своё голубое топливо для хранения в украинских ПХГ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на пресс-конференции в Киеве заявил генеральный директор ОГТСУ Сергей Макогон.

«Я надеюсь, что в связи с этим прогрессом в отношениях с «Газпромом», возможно, уже «Нафтогаз» вернется к вопросу сотрудничества в области хранения газа в наших ПХГ. Однозначно коммерческий интерес у «Газпрома» к этим мощностям есть, нужно их соответственно привлекать», – заявил украинский топ-менеджер.

По словам Макагона, оператор украинской ГТС готов предложить «Газпрому» благоприятные условия для совместной работы и конкурентные тарифы на хранение газа.

Отметим, российский «Газпром» резко сократил транзит газа через Украину с начала года. Между тем, согласно договору, российская компания обязана заплатить Киеву за транзит сумму из расчёта 65 млдрд куб. газа в год.

Вместе с тем, Киев пока наотрез отказывается от прямых закупок российского газа.

Как сообщал «Новый День», накануне нового года в ходе трехсторонних переговоров России, Украины и ЕС по транзиту газа сторонам удалось найти компромисс и выработать решение, «удовлетворяющее» всех.

В рамках достигнутых договоренностей «Газпром» подписал с «Оператором ГТС Украины» межоператорское соглашение, а с НАК «Нафтогаз Украины» – транспортное соглашение на бронирование мощностей газотранспортной системы Украины. Минимальный объем прокачки газа составит 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд кубов ежегодно в период 2021-2024 годы.

Симферополь, Валентин Карамазов

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