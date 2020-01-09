Турецкий поток лишит Украину около полумиллиарда долларов в год

Запуск газопровода «Турецкий поток» в обход Украины лишит Киев дохода в 450 миллионов долларов год.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил генеральный директор нового оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

По его словам, уменьшение поступления денег от российского транзита нельзя назвать убытками, но, в любом случае, это будут «недополученные доходы».

«Мы просто не заработаем эти деньги», – сетует украинский топ-менеджер.

«Транзит газа через Украину в Балканском направления с 1 января осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину», – написал Макогон позже в Фейсбуке.

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток» пропускной мощностью более 30 млрд куб. в год, при помощи которого будут осуществляться поставки российского газа в Турцию и в страны Юго-Восточной Европы.

В торжественной церемонии, прошедшей в Стамбуле, также участвовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.01.20

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