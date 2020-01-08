Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток» и обсудили обострение ситуации вокруг Ирана

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток», при помощи которого будут осуществляться поставки российского газа в Турцию и в страны Юго-Восточной Европы. В торжественной церемонии, прошедшей сегодня в Стамбуле, также участвовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

На церемонии запуска газопровода Владимир Путин назвал введение в эксплуатацию «Турецкого потока» важным событием «не только для России и Турции, но и для государств Южной Европы, для всего европейского континента». Слова главы российского государства приводит пресс-служба Кремля.

Президент РФ также заявил, что успешная реализация масштабного совместного проекта «наглядно свидетельствует» о «значимых, осязаемых результатах» российско-турецкого стратегического партнерства.

Упомянув о поступательном развитии сотрудничества между РФ и Турцией «во всех сферах», Путин заявил, что «попытки ряда международных игроков помешать расширению взаимовыгодного сотрудничества между странами» не помешают «расширению взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами». «Уверен, что в будущем Россия и Турция реализуют еще много новых взаимовыгодных совместных проектов как в энергетической, так и в других областях», – подчеркнул российский президент.

Также Путин заявил, что на фоне серьезных тенденций к обострению ситуации на Ближнем Востоке «Турция и Россия показывают… пример взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы, всего мира».

Эрдоган в своей речи назвал Россию главным поставщиком газа в Турцию – «400 млрд кубометров газа мы получили из РФ». Он назвал сотрудничество с Москвой в энергетической сфере «очень успешным», отметив, что Турция будет «продолжать реализовывать новые проекты с Россией».

Говоря о конфликте между США и Ираном, Эрдоган заявил, что напряженность между двумя странами «достигла опасного уровня». По его словам, Турция не хочет, чтобы Ближний Восток превратился в зону военных действий. Эрдоган выразил надежду, что «с помощью России мы сможем преодолеть напряженный период в регионе», отметив, что Анкара поддерживает постоянный диалог с Москвой по этой тематике, сообщает «Коммерсантъ».

Перед запуском «Турецкого потока» лидеры РФ и Турции провели двухчасовые переговоры, в ходе которых обсудили вопросы сотрудничества обеих стран, а также обострение ситуации на Ближнем Востоке, а также региональные конфликты в Сирии и Ливии. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, президенты высказались за решение всех проблем в зоне Персидского залива «исключительно мирными методами в соответствии с нормами международного права» (цитата по РИА «Новости»).

Газопровод «Турецкий поток» проложен по дну Черного моря. Он состоит из двух ниток мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Первые поставки стартовали в начале января – российский газ начали принимать Болгария, Северная Македония и Греция.

Стамбул, служба информации РИА «Новый День»

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