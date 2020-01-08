Президенты России и Турции обвинили США в подрыве безопасности на Ближнем Востоке

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Стамбуле выступили с совместным заявлением по ситуации на Ближнем Востоке после нанесения Ираном ракетных ударов по военным базам в Ираке, используемых США. Текст заявления размещен на сайте Кремля.

В документе лидеры двух стран выразили глубокую обеспокоенность «эскалацией напряженности между США и Ираном, а также ее негативными последствиями для Ирака». «Мы расцениваем операцию США против командующего силами специального назначения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и окружавших его лиц в Багдаде 3 января 2020 года как акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе», – заявили Путин и Эрдоган.

По их мнению, обмен ударами и использование силы любой стороной «не способствуют поиску решений сложных проблем Ближнего Востока и ведут к новому витку нестабильности».

Президенты России и Турции призывали все стороны «действовать сдержанно, проявляя здравый смысл и отдавая приоритет дипломатическим средствам». «Мы заявляем о своем обязательстве вести дело к деэскалации существующей в регионе напряженности», – подчеркивается в заявлении.

Ранее сегодня глава МИД России Сергей Лавров назвал атаку США против иранского генерала Сулеймани в Ираке «неправомерной и очень рискованной акцией», которая грозит дальнейшей эскалацией отношений между Вашингтоном и Тегераном.

Напомним, в ночь на среду, 8 января, Иран нанес ракетные удары по двум американским военным базам в Ираке. Так Иран ответил на убийство США в ходе ракетной атаки иранского генерала Касема Сулеймани близ аэропорта Багдад в ночь на 3 января. Вашингтон объяснил акт агрессии против Ирана тем, что военачальник представлял угрозу для американцев.

Стамбул, служба информации РИА «Новый День»

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